Под Брянском саперы обезвредили кассетные мины после обстрела ВСУ

Саперы обезвредили мины из кассетных боеприпасов, которыми ВСУ обстреляли накануне поселок Климово в Брянской области. Всего при обстреле повреждены 50 домов и построек.

«Оперативные службы провели работы по разминированию территории поселка Климово и ликвидации кассетных боеприпасов и их частей. В результате вчерашнего обстрела частичные повреждения имеют более 50 жилых домовладений и хозпостроек», – написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

Специальная комиссия осмотрела все повреждения и зафиксировала их. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Ранее утром киевский режим снова обстрелял кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы Брянской области. Пострадавших не было.

Брянск, Наталья Рязанова

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