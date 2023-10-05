Один человек ранен: ВСУ обстреляли Курскую область кассетными боеприпасами

Курская область подверглась атаке беспилотников и обстрелу с украинской стороны, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. Одна женщина ранена осколками от кассетного боеприпаса.

В ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. В некоторых поселениях прошли аварийные отключения электричества, но аварийные бригады уже начали ремонт.

Приграничный город Рыльск обстрелян кассетными боеприпасами.

«Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города», – перечислил губернатор в своем телеграм-канале.

Часть боеприпасов не разорвалась, их уже обнаружили и вызвали саперов. Также местные власти и экстренные службы продолжают обход, чтобы уточнить повреждения в городе. Губернатор заверил, что владельцам поврежденного имущества помогут с ремонтом.

Поселки Брянской области дважды оказывались под обстрелом ВСУ с применением кассетных боеприпасов. Мирные жители не пострадали, саперы ведут работы по обезвреживанию мин.

Курск, Наталья Рязанова

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