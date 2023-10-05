ВСУ обстреляли поселки в Белгородской и Брянской областях

Поселок Шебекинский Белгородской области и поселок Суземка в Брянской оказались под обстрелом с украинской стороны. Мирные жители не пострадали.

В белгородском поселке снаряд попал в частный дом. Повреждены еще четыре соседних дома, ЛЭП и автобус, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Один из снарядов попал в частный жилой дом, еще в четырех домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Оперативные и аварийные службы работают на месте», – говорится в сообщении его телеграм-канала.

Часом ранее мишенью для ВСУ стал брянский поселок Суземка, который в результате атаки остался без света. Глава региона Александр Богомаз заверил, что никто из жителей не пострадал. Энергоснабжение в поселке быстро восстановили.

Накануне российская система ПВО сбила 31 беспилотник, который киевский режим использовал для атаки на российские регионы. Аппараты уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Белгород, Наталья Рязанова

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