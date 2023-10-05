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Четверг, 5 октября 2023, 12:26 мск

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ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила беспилотник, направленный киевским режимом для атаки по территории РФ. По данным Минобороны РФ, аппарат уничтожен около 11:00 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский аппарат уничтожен над Белгородской областью», – говорится в сообщении МО РФ.

Город Шебекино также подвергся атаке с украинкой стороны: идет обстрел из РСЗО «Град», сообщил телеграм-канал Shot. Разрушено здание пекарни, жителям рекомендовано бежать в укрытия.

Ранее днем поселок Шебекинский Белгородской области оказался под обстрелом. Мирные жители не пострадали, снаряд попал в частный дом.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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