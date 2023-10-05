Теперь «работодатель»: мошенники нашли новый подход к обману россиян

Мошенники стали выманивать деньги у сотрудников компаний, делая рассылки от имени руководства. Работников предупреждают о мнимых утечках персональных данных и предлагают «спасти» деньги на их счетах, предупредили специалисты ВТБ.

Цель рассылок от имени руководства – вызвать доверие, чтобы было проще убедить человека отдать деньги. Злоумышленники отправляют через мессенджеры сообщения, что в результате атаки данные сотрудников якобы утекли к мошенникам.

Сотрудникам назначают «куратора», который поможет сохранить средства на банковских счетах. Один из сообщников может также представиться сотрудником банка, с которым связалась компания. Гражданам советуют через банкомат перевести деньги на «безопасные счета», а часть обналичить и отдать курьеру.

«Уже зафиксированы атаки по этому сценарию на работников коммерческих предприятий, медицинских организаций и даже правоохранительных органов», – сообщил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Напомним, в одном из новых схем мошенники предлагают «обновить» счет, чтобы получить повышенный процент доходности. Чтобы добиться доверия клиентов, злоумышленники также предлагают застраховать деньги от мошенников.

Москва, Наталья Рязанова

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