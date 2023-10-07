Над подмосковной Истрой сбит украинский беспилотник

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Истринским округом в Подмосковье. Мирные жители не пострадали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным Минобороны РФ, попытка атаковать Москву и область произошла в 05:05 часов 7 октября. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО аппарат уничтожен», – говорится в сообщении министерства.

Собянин уточнил, что дрон летел в Москву. Падение обломков не принесло никакого ущерба.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал мэр в своем телеграм-канале.

В ночь на 7 октября киевский режим также предпринял попытку атаковать Крым. Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота сбили украинский дрон в 10 км от побережья Крыма.

Москва, Наталья Рязанова

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