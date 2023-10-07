Украина обстреляла Россию ракетами «Точка У»

Киевский режим обстрелял российскую территорию тактическими ракетами «Точка-У». Система ПВО сбила три ракеты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Ракетную атаку зафиксировали около 10:00 часов.

«Пресечена попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением трех оперативно-тактических ракет «Точка-У». Средствами ПВО все ракеты были уничтожены над Белгородской областью», – говорится в сообщении.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате ракетной атаки пострадавших и разрушений нет. Но один человек погиб при обстреле Валуйского городского округа с украинской стороны.

«ВСУ из РСЗО «Град» обстреляли посёлок Уразово. Один человек погиб: мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. В результате обстрела повреждения получили 14 частных домовладений, один социальный объект», – написал губернатор в телеграм-канале.

Киевский режим продолжает попытки атаковать мирное население на территории России. 5 октября над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила шесть украинских беспилотников.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»