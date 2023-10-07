Россия призвала Палестину и Израиль к прекращению огня

В Москве серьезно озабочены резкой эскалацией палестино-израильского конфликта. МИД РФ подчеркнул, что у ситуации нет силового решения, и призвал к немедленному прекращению огня.

«Подтверждаем нашу позицию, что этот конфликт не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами. Призываем стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, налаживанию переговорного процесса», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат подчеркнула, что Россия последовательно высказывала эту позицию, и сторонам нужно постараться после 75 лет конфликта прийти к «долгожданному миру». Она призвала международное сообщество поддержать усилия по установлению мир в регионе. И отметила, что усилия посредников, в том числе России и ООН были блокированы Западом.

«Эскалацию расцениваем как очередное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и её Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников», – пояснила Захарова.

Ситуация резко обострилась рано утром 7 октября. По меньшей мере 40 израильтян погибли, 750 получили ранения в результате ракетного удара со стороны сектора Газа и прорыва боевиков за линию разграничения. В стране введен режим ЧС, школы и детские сады закрыты до понедельника. Полиция Южного округа Израиля допустила, что боевые столкновения продлятся несколько дней, передает Al Jazeera.

По меньшей мере девять человек убиты в секторе Газа, многие ранены в ходе воздушных бомбардировок израильских военных. Агентство сообщает о нескольких попаданиях в больницы, что привело к ранениям многих людей. Телеканал Al-Hadath уточнил, что во время израильских атак на сектор Газа убит 161 человек, 931 ранен.

Катар и Саудовская Аравия призвали стороны прекратить огонь. Катар возложил всю ответственность за эскалацию конфликта на израильскую сторону. Турция и Египет заявили о недопустимости ударов по мирным гражданам и призвали к «максимальной сдержанности» сторон. НАТО осудило атаку движения ХАМАС на израильскую территорию, а США пообещали передать Израилю все необходимое для защиты от воздушных ударов.

Москва, Наталья Рязанова

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