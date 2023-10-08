Циклон «Патрик» оставил без света около 300 поселений в регионах РФ

Порядка 259 населенных пунктов Орловской области остались без света из-за оборванных линий электропередач. Аварийные отключения прошли в нескольких районах Псковской области и Таганрога. Циклон «Патрик» принес в российские регионы грозы и штормовой ветер.

«Отключение энергии зафиксировано в 259 населенных пунктах Орловской области. Больше всего от шквалистого ветра пострадали Болховский, Покровский, Кромской районы, Орловский округ. В устранении последствий циклона занято 28 бригад», – написал губернатор Орловской области Андрей Клычков в телеграм-канале.

Пресс-служба правительства Псковской области сообщила о волне отключений электричества. Без света осталась большая часть жителей Печорского, Псковского и Себежского районов.

Также аварийные отключения из-за обрыва проводов прошли в некоторых районах Таганрога в Ростовской области. Администрация города призвала горожан с пониманием отнестись к работе коммунальных служб.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, грозы и ветер останутся в регионе до 11 октября.

Напомним, на Сахалине в результате непогоды несколько тысяч жителей остались без электроснабжения.

Таганрог, Наталья Рязанова

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