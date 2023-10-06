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Пятница, 6 октября 2023, 09:08 мск

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На Сахалине из-за тайфуна ввели режим ЧС

На Сахалине бушует непогода. В зоне подтопления оказались десятки домов, несколько тысяч жителей остались без электроснабжения. В регионе введен режим ЧС.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Южно-Сахалинске. Школы города перевели на дистанционный режим обучения. Жителей попросили не покидать дома без острой необходимости.

«Профильными службами зафиксировано подтопление десяти жилых домов, без электроснабжения находится шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека», – сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

На кадрах, которые местные жители публикуют в социальных сетях, дороги затопило настолько сильно, что на некоторых участках автомобили передвигаются по капот в воде.

Кроме того, штормовой ветер повалил деревья и оборвал линии электросетей. Света нет в нескольких дачных кооперативах: в Лиственничном, Христофоровке, Луговом, Хомутово, на улицах Венской, Детской, Железнодорожной и проспекте Мира.

Аварийные бригады ликвидируют последствия стихии. В свою очередь глава региона пообещал оказать помощь людям, чье жилье пострадало от тайфуна.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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