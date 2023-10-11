На подлете к Брянску сбит беспилотник ВСУ

Системой ПВО уничтожен украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Минобороны России подтвердило перехват дрона ВСУ. По его данным, попытка киевского режима осуществить атаку по российским объектам была пресечена около 10:00 мск.

Надо отметить, что это уже третий украинский БПЛА, уничтоженный в Брянской области за сегодняшний день. Ранее два беспилотника ВСУ были перехвачены над территорией Суражского района региона.

Брянск, Наталья Петрова

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