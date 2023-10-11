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Среда, 11 октября 2023, 15:02 мск

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Запад готовил диверсантов ВСУ для атак на российские АЭС

Западные спецслужбы готовили украинских диверсантов для атак на объекты атомной энергетики России, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Российские силовики предотвратили несколько попыток атаковать АЭС в регионах.

«Западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики РФ. Это было установлено. Такие акты, конечно, были предотвращены нашими спецслужбами. Были попытки нанести ущерб Курской, Смоленской, Запорожской атомной электростанциям», – приводит слова Нарышкина агентство «Прайм».

Глава СВР отметил, что это заметно подорвало уровень доверия западным партнерам. Но Россия сохраняет контакты со спецслужбами Запада в сфере противодействия терроризму несмотря на сокращение масштаба такого взаимодействия.

Киевский режим не прекращает попытки атаковать Запорожскую АЭС. В августе в Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, нацеленный на хранилище отработанного ядерного топлива. Международные организации не реагировали на данные России о попытках Украины нарушить режим работы ЗАЭС и заявляли, что не удается установить, кто именно обстреливал станцию.

Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что именно украинский спецназ трижды пытался атаковать Запорожскую АЭС с целью захвата станции. В МИД РФ его заявление назвали «холодным душем» для ООН.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Запорожье, Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Европа,