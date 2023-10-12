Число жертв падения украинского дрона под Белгородом выросло до трех человек

Находившийся под завалами после падения украинского беспилотника ребенок умер. Общее число погибших в Белгородском районе увеличилось до трех человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В ночь на 12 октября киевский режим атаковал Белгородский район с помощью дрона. Система ПВО сбила аппарат, но обломки упали на жилые дома. Сразу после ЧП сообщалось о двух погибших и двух пострадавших. Спасатели искали под развалинами дома ребенка.

«Ночью на окраине Белгорода были уничтожены два жилых дома и повреждены несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва. Три человека погибли, один из них – маленький ребенок», – написал губернатор в телеграм-канале.

Пострадавший мужчина находится в коме, у него ожоги рук и ног, обожжены дыхательные пути. Женщина получила переломы ног и сотрясение головного мозга, она в тяжелом состоянии.

Гладков заверил, что медики оказывают раненым всю нужную помощь, а власти помогут семьям погибших и пострадавших.

Белгород, Наталья Рязанова

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