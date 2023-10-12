Сбой системы: сигнал тревоги получен от пяти российских самолетов

Авиационные службы получили сигналы тревоги от пяти пассажирских самолетов в небе над Россией. Специалисты заявили, что всему виной сбой в системе отслеживания, передает ТАСС.

«Рейсы Череповец-Москва, Самара – Санкт-Петербург, Петрозаводск-Москва выставили код ответчика «Общая тревога», находясь в полете», – рассказал источник в авиационных службах.

Аналогичные сигналы были получены от бортов, летевших из Сабетты в Москву и из Петрозаводска в Петербург. Но ни один из пяти самолетов не изменил курс или высоту полета.

Специалисты вскоре нашли причину поступивших сигналов – сбой в электронной системе отслеживания самолетов. Собеседник агентства из авиационных служб подтвердил, что все подавшие сигналы самолеты благополучно приземлились в аэропортах назначения.

В августе в екатеринбургском аэропорту Кольцово едва не сорвался вылет пассажирского самолета в Москву. Во время разгона борт резко затормозил и свернул на стоянку. Оказалось, в самолете случилась ложная сработка одной из систем.

Москва, Наталья Рязанова

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