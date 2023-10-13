Мошенники запустили схема отъема квартир от имени ФСБ

Мошенники запустили новую схему обмана россиян, чтобы заполучить их квартиры. Целая бригада звонит гражданам от имени ФСБ или Центробанка, чтобы будущая жертва не усомнилась, что ее собственности грозит опасность, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленники звонят россиянам от имени правоохранителей и заявляют, что на имя гражданина «оформлены кредиты в десятке банков». В каждом случае – под залог квартиры. Чтобы «спасти» жилье, его предлагают временно оформить на мнимого сотрудника ФСБ или провести сделку с продажей, а деньги отправить на «безопасный» счет.

«Эта схема не одномоментная. Жертву обрабатывает целая бригада: и мнимый сотрудник ФСБ из отдела по борьбе с финансированием терроризма, и следователь, и сотрудница ЦБ, и даже оператор с портала Госуслуги», – рассказал Соловьев агентству «Прайм».

От такого напора люди, особенно пожилые, теряются и верят всему, что им говорят злоумышленники. Юрист напомнил, что сотрудники ФСБ, Центробанка или прокуратуры никогда не звонят гражданам. Он призвал никогда не вступать в разговоры с незнакомыми людьми и не переводить на сторонние счета свои деньги.

«Если же объект недвижимости потерян, то необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следователя наложить арест на квартиру. Так жертва сможет до конца следствия там жить. А за это время отматывать назад юридическую цепочку», – посоветовал Соловьев.

В июле специалисты выявили еще одну схему, нацеленную на жилье граждан. Мошенники обманом вынуждают россиян обращаться к кредитных брокерам и брать займы под залог жилья. В итоге люди остаются с огромными долгами и без квартир.

Москва, Наталья Рязанова

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