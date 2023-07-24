Россиян предупредили о новой схеме обмана с отъемом жилья

Мошенники обманом вынуждают россиян обращаться к кредитных брокерам и брать займы под залог жилья. В итоге люди остаются с огромными долгами и без квартир, пишут «Известия».

Злоумышленники изменили старую схему, по которой «советовали» гражданам переводить деньги на якобы безопасные счета, чтобы сохранить сбережения. Теперь мнимые сотрудники банков говорят, что мошенники взять кредит под залог квартиры клиента.

Чтобы избежать потери жилья гражданам советуют опередить мошенников и заложить недвижимость первыми. Но обращаться якобы нужно не в банк, а к частному брокеру.

Куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила, что кредитные брокеры оценивают квартиры намного ниже их рыночной стоимости. А сумма займа часто составляет лишь половину от оценочной. При этом порядка 20% займа брокер забирает в качестве комиссии за свои услуги.

«Мошенники выдают огромный заем и устанавливают большие проценты и жесткие условия оплаты долга, которые жертва не может выполнить. Таким образом злоумышленники быстро получают право обратить взыскание на недвижимость», – пояснила Храпунова.

Вернуть заем граждане не могут, потому что все полученные деньги переводят на «безопасные» счета, а по факту, мошенникам. Чтобы обойти закон о потребкредите, заемщикам оформляют статус самозанятых. Заем формально выдают на предпринимательские цели, и человек лишается защиты закона, а мошеннику не грозит признание нелегальным кредитором.

Жительница Свердловской области передала мошенникам больше 20 млн рублей. Злоумышленники пригрозили ей потерей всех сбережений, поскольку деньги с ее счетов якобы уходят участникам террористических организаций. Чтобы обезопасить себя, женщина продала квартиру, а всю сумму перевела мошенникам.

Москва, Наталья Рязанова

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