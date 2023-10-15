ПВО предотвратила атаку двух беспилотников на Белгород

Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты около 14:00.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 15 октября, по данным Минобороны, система ПВО перехватила 27 беспилотников ВСУ над территорией России. 18 из них уничтожены над Курской областью, еще два – над Белгородской областью. Подробности не приводятся.

Белгород, Наталья Петрова

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