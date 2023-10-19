Куряне пытались согреть кошек самодельным обогревателем и устроили пожар

Пожар в жилом доме в курской деревне Мелехино случился из-за самодельного обогревателя. Хозяева дома ушли и оставили прибор включенным, чтобы не замерзли их пять кошек.

«Заботливые хозяева пытались обогреть пять кошек. При этом пренебрегли правилами пожарной безопасности», – рассказали в пресс-службе МЧС России.

Соседи быстро сообщили о пожаре, и огонь удалось потушить за 10 минут. Вернувшиеся хозяева увидели свой дом обгоревшим.

В Хабаровском крае четырехлетний ребенок погиб при пожаре в жилом доме. Мальчик оставался дома один и нечаянно устроил пожар.

Курск, Наталья Рязанова

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