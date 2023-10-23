Житель Хакасии собирался вступить в российскую армию и перейти на сторону ВСУ

Спецслужбы раскрыли план жителя Хакасии, который собирался отправиться в зону специальной-военной операции в качестве бойца российской армии или ЧВК, а затем примкнуть к ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ.

Житель Абакана в начале 2023 года неоднократно связывался с украинскими государственными и националистическими организациями. Он хотел участвовать в боевых действиях в составе ВСУ.

По данным спецслужбы, мужчина хотел вступить в ряды ВС РФ или частной военной компании, а затем переметнуться на сторону противника.

«В Хакасии УФСБ жителю Абакана объявлено предостережение о недопустимости совершения государственной измены», – говорится в сообщении. Отмечается, что, если россиянин не оставит своих намерений, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного за государственную измену.

Барнаул, Зоя Осколкова

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