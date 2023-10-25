Во Вьетнаме впервые умер пациент с оспой обезьян

Пациент с оспой обезьян впервые умер во Вьетнаме, сообщил департамент здравоохранения города Хошимина. Его смерть произошла после полумесяца интенсивного лечения.

29-летний мужчина с оспой обезьян умер в больнице после 18 дней интенсивного лечения. Течение болезни было осложнено ВИЧ и диссеминированным туберкулезом.

В той же больнице еще 20 человек проходят лечение от оспы обезьян.

Власти Вьетнама подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в октябре 2022 года. Первый зараженный жил в Хошимине.

Осенью прошлого года специалисты подтвердили наличие больных оспой обезьян в 43 странах Европы и во всех штатах на территории США.

Ханой, Наталья Рязанова

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