Во Вьетнаме впервые умер пациент с оспой обезьян

Пациент с оспой обезьян впервые умер во Вьетнаме, сообщил департамент здравоохранения города Хошимина. Его смерть произошла после полумесяца интенсивного лечения.
29-летний мужчина с оспой обезьян умер в больнице после 18 дней интенсивного лечения. Течение болезни было осложнено ВИЧ и диссеминированным туберкулезом.
В той же больнице еще 20 человек проходят лечение от оспы обезьян.
Власти Вьетнама подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в октябре 2022 года. Первый зараженный жил в Хошимине.
Осенью прошлого года специалисты подтвердили наличие больных оспой обезьян в 43 странах Европы и во всех штатах на территории США.
Ханой, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube