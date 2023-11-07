На Бали в аэропорту отслеживают состояние туристов из-за вспышки оспы обезьян

Власти индонезийского острова Бали ужесточили контроль за состоянием здоровья прибывающих туристов. Меры связаны со вспышкой обезьяньей оспы в стране, сообщает Bali Sun.

В главном аэропорту острова будут проверять состояние всех пассажиров и экипажей авиакомпаний. Это касается как внутренних, так и международных путешественников. Для обнаружения повышенной температуры будут использоваться тепловизионные камеры.

Предполагается, что из-за вспышки вируса оспы обезьян могут пострадать около 3600 граждан Индонезии. В Джакарте предпринимаются усилия по отслеживанию контактов, чтобы обеспечить общественную безопасность.

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы на фоне роста заболеваемости во всем мире. В 2023 году Китай внес оспу обезьян в список заболеваний наряду со СПИДом и Covid-19.

Джакарта, Зоя Осколкова

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