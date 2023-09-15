Китай внес оспу обезьян в список заболеваний наряду со СПИДом и Covid-19

Власти КНР решили отнести оспу обезьян к заболеваниям класса B. Об этом говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения.

С 20 сентября оспу обезьян добавят в список заболеваний, где уже есть СПИД, корь, птичий грипп, туберкулез и коронавирус. К болезням из этого перечня применяется строгий контроль, пациентам предоставляется оперативная медицинская помощь, а население информируется о возможной опасности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о разработке глобальной стратегии с целью ликвидировать передачу оспы обезьян от человека к человеку. По данным ВОЗ, заболевание начало распространяться с мая 2022 года в разных странах.

Пекин, Зоя Осколкова

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