ЦАХАЛ ночью провела танковую операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела танковый рейд в северных районах сектора Газа в ночь на 26 октября. Рейд стал частью подготовки к сухопутной операции, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ провел целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. По окончании рейда солдаты покинули этот район», – цитирует сообщение ТАСС.

Израиль ночью также продолжил наносить удары по северу сектора Газа. В ЦАХАЛ заявили, что сумели найти несколько пунктов запуска противотанковых ракет и били по ним. Также солдаты сумели уничтожить «много» боевиков ХАМАС.

По данным Al Jazeera, это была первая операция израильской армии с применением танков на территории сектора Газа.

Число палестинцев, погибших с начала обострения конфликта увеличилось до 6 546 человек, число погибших израильтян составило 1400 человек, передает агентство «Анадолу».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил подготовку армии к наземной операции в секторе Газа. Он заявил, что сроки и методы операции намеренно хранят в тайне.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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