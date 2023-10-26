Суд в Швеции оправдал россиянина по делу о шпионаже

Окружной суд Стокгольма оправдал 60-летнего россиянина, обвиненного в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные суда.

Супружескую пару задержали в прошлом году. Россиян обвинили в незаконной разведывательной деятельности и попытке обхода антироссийских санкций. Позже женщину отпустили, но оставили под подозрением.

Супруги получили вид на жительство в Швеции в 1999 году, в 2009 году они стали подданными. По версии следствия, пара занималась шпионажем с тех самых пор. Как утверждал прокурор, компания обвиняемых торговала оборудованием, оборот которого был ограничен из-за санкций.

Однако суд встал на сторону супругов и постановил, что они лишь занимались промышленной торговлей и не вели шпионской деятельности.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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