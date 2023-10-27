Телеграм-каналы сообщили о трех попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС беспилотниками

Украинские военные с помощью беспилотников предприняли три неудачные попытки атаковать Курскую АЭС, расположенную в городе Курчатове, вечером 26 октября. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot и Baza. По их данным, один из дронов ВСУ упал и взорвался рядом со складом ядерных отходов.

Как сообщает Shot, первый беспилотник был обнаружен примерно в 20:20 мск около контрольно-пропускного пункта административного комплекса АЭС. Аппарат нес взрывное устройство, которое не сдетонировано. Позднее БПЛА был изъят специалистами для дальнейшего уничтожения.

Второй беспилотник упал около 21:30 на территории атомной электростанции в зоне кинологического городка. Отмечается, что дрон был перехвачен и посажен средствами ПВО и также не сдетонировал. В настоящее время территория падения аппарата оцеплена, дрон планируется обследовать и уничтожить утром.

Третий дрон был перехвачен около 23:40. По информации Shot, он рухнул рядом со складом с ядерными отходами и взорвался. В результате взрыва повреждения получил фасад здания склада, пострадавших нет.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

Поздно вечером 26 октября Минобороны России сообщало о перехвате средствами ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа над территорией Курской области. Отмечалось, что один из дронов был нейтрализован в районе Курчатова.

Москва, Наталья Петрова

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