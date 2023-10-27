Шесть человек погибли и пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тамбовом

Два человека погибли, четыре пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе «Каспий» в Тамбовской области. Прокуратура начала проверку обслуживания дорожного полотна, сообщили в областном ведомстве.

Предварительно, вечером 26 октября в Ржаксинском округе водитель фуры FOTON Auman не справился с управлением. Грузовик врезался в ехавший ему навстречу микроавтобус FORD Transit с пассажирами.

Два мужчины погибли на месте, еще четыре пассажира микроавтобуса получили различные травмы. Бригада скорой отвезла их в больницу для оказания помощи.

Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента на признаки преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Прокуратура начала собственную проверку для оценки того, как обслуживалось дорожное полотно на участке, где случилась авария.

В Карелии восемь человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом. Машину так покорежило, что спасателям пришлось применять спецсредства, чтобы освободить людей.

Тамбов, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»