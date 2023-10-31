Обстрел ВСУ оставил без воды 300 жителей Курской области

ВСУ обстреляли Кореневский район в Курской области. Повреждена водонапорная башня, что оставило без воды порядка 300 человек, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он заверил, что никто из мирных граждан не пострадал от обстрела.

«Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек. Аварийная бригада выедет на место, как только это будет безопасно», – написал губернатор в телеграм-канале.

После атаки беспилотников и обстрела Курской области одна женщина получила осколочные ранения от кассетного боеприпаса.

Курск, Наталья Рязанова

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