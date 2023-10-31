ВСУ повредили объекты на агропредприятии в Курской области

Киевский режим обстрелял территорию Курской области, а Белгородскую область атаковал с помощью беспилотника. Российская ПВО сбила украинский дрон.

В результате обстрела пострадало агропредприятие в Суджанском районе, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Со стороны Украины обстреляно село Дарьино Суджанского района. Пострадавших нет. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены ёмкости для хранения удобрений», – написал глава региона в телеграм-канале.

Запущенный ВСУ беспилотник не смог причинить такой ущерб, поскольку был сбит системой ПВО. По данным Минобороны РФ, дрон заметили около 11:30 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Средствами ПВО украинский аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщили в МО РФ.

Ранее днем около 300 жителей курского села Троицкое остались без воды из-за повреждения водонапорной башни в результате обстрела с украинской стороны.

Белгород, Наталья Рязанова

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