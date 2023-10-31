ПВО сбила над Белгородской областью второй за день дрон ВСУ

Минобороны России сообщило, что силы противоздушной обороны сбили над Белгородской областью еще один украинский беспилотник самолетного типа.

Попытка атаки ВСУ была пресечена во вторник около 13:00 мск.

Это уже второй сбитый в Белгородской области за сегодняшний день украинский дрон. Ранее сегодня военное ведомство РФ сообщало об уничтожении беспилотника ВСУ в небе над регионом около 11:30.

Москва, Наталья Петрова

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