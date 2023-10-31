Против вступившего в ВСУ и взятого в плен россиянина завели дело о госизмене

Уроженец Тверской области, который воевал в рядах украинских вооруженных сил и был пленен в Луганской народной республике, стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
«Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», – говорится в сообщении регионального ведомства.
Уроженец Тверской области занимал должность замначальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Его задержали во время боя в одном из районов ЛНР.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена в форме перехода на сторону противника). Устанавливаются все подробности противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кузбасса по делу о госизмене. Фигуранта обвинили в помощи разведслужбам Украины атаковать российские информационные ресурсы.
Тверь, Наталья Петрова
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