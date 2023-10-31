Против вступившего в ВСУ и взятого в плен россиянина завели дело о госизмене

Уроженец Тверской области, который воевал в рядах украинских вооруженных сил и был пленен в Луганской народной республике, стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, участвовавшего в рядах ВСУ в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», – говорится в сообщении регионального ведомства.

Уроженец Тверской области занимал должность замначальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины. Его задержали во время боя в одном из районов ЛНР.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена в форме перехода на сторону противника). Устанавливаются все подробности противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кузбасса по делу о госизмене. Фигуранта обвинили в помощи разведслужбам Украины атаковать российские информационные ресурсы.

Тверь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»