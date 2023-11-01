российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 ноября 2023, 11:26 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Киевский режим пытался атаковать российские поселения в приграничных районах Брянской области с помощью беспилотника. Система ПВО сбила аппарат без вреда для граждан и зданий, рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Богомаз заверил, что оперативные службы работают на месте падения беспилотника.

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника в ночь на 1 ноября над Брянской и Курской областями.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,