ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Киевский режим пытался атаковать российские поселения в приграничных районах Брянской области с помощью беспилотника. Система ПВО сбила аппарат без вреда для граждан и зданий, рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Богомаз заверил, что оперативные службы работают на месте падения беспилотника.

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника в ночь на 1 ноября над Брянской и Курской областями.

Брянск, Наталья Рязанова

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