Обстрел ВСУ повредил пять домов в курском селе

ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области. Пять частных домов повреждены в результате прилетов по территории села Свердликово. Никто из мирных жителей не пострадал.

«Утром со стороны Украины обстреляно село Свердликово. Насчитали пять прилетов. Пострадавших нет. В пяти домовладениях выбиты окна, осколками посечены заборы, один сарай, кровля одного из домов», – сообщил губернатора Курской области Роман Старовойт в своем блоге.

Глава региона заверил, что владельцам пострадавших домов помогут с ремонтом.

Накануне в результате обстрела с украинской стороны пострадало агропредприятие в Суджанском районе. Были повреждены ёмкости для хранения удобрений.

Курск, Наталья Рязанова

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