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Среда, 1 ноября 2023, 16:17 мск

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ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили беспилотник, пытавшийся атаковать территорию Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заверил, что дрон не причинил вреда на земле.

По данным Минобороны РФ, атаку с украинской стороны зафиксировали около 14:00 мск. Киевский режим использовал беспилотник самолетного типа, но аппарат был уничтожен до подлета к цели.

Предварительно, последствий атаки или работы ПВО на земле нет.

«БПЛА самолетного типа сбит над селом Новая Деревня. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», – написал Гладков в телеграм-канале.

Накануне Киев неоднократно пытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотников. Очередная атака пресечена около 19:00 мск.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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