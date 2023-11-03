ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать территорию РФ. Запущенный с украинской стороны дрон сбит над Белгородской областью.

Система ПВО заметила беспилотник около 07:10 мск.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне днем система ПВО России не пропустила вглубь территории украинский беспилотник. Аппарат сбили над Белгородской областью. Никаких последствий на земле не наступило.

Белгород, Наталья Рязанова

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