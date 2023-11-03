Украина вновь обстреляла Шебекино, ранены три человека

Три человека получили ранения при обстреле украинскими войсками города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один снаряд неустановленного образца разорвался на территории промышленного предприятия. По предварительным данным, пострадали три человека.

«У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Сейчас бригадами скорой помощи они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Третьему пострадавшему госпитализация не потребовалась.

Повреждения зафиксированы в одном из технических помещений, добавил Гладков. На месте работают оперативные и аварийные службы. Обследование территории продолжается.

Напомним, в результате обстрела ВСУ одного из промышленных предприятий Шебекина 1 ноября пострадал один человек.

Белгород, Наталья Петрова

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