В посольстве РФ нет данных о погибших в Непале россиянах

Посольство РФ в Непале не получало сведений, что среди погибших или пострадавших в результате землетрясения в Непале были россияне. Общее число жертв стихии выросло до 140 человек.

Российская дипмиссия поддерживает связь с властями пострадавших районов. Местность, где случилось землетрясение, не пользуется популярностью у туристов, и сведений о пострадавших гражданах РФ нет.

«Посольство внимательно следит за ликвидацией последствий землетрясения в Непале. Находимся в тесном контакте с местными властями, включая поисково-спасательные службы. Россияне за помощью не обращались», – пояснили в пресс-службе дипмиссии.

Число погибших в результате землетрясения увеличилось до 140 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Власти страны обсуждают доставку помощи пострадавшим в отдаленные горные районы, пишет Times Of India.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло на северо-западе Непала в ночь на 4 ноября. Эпицентр находился в районе Джаджаркот, примерно в 500 км к западу от Катманду. Землетрясение стало самым разрушительным с 2015 года.

Катманду, Наталья Рязанова

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