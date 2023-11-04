Пенсионер из Татарстана утонул в Абхазии

Житель Татарстана погиб во время отдыха в Абхазии. Мужчина решил искупаться при сильной волне и не смог вернуться на берег, сообщила пресс-служба абхазского МЧС.

Сигнал о ЧП поступил утром 4 ноября из Гагры. Российский турист не испугался сильного волнения моря и отправился купаться. 64-летний мужчина заплыл довольно далеко от берега, а вернуться уже не смог.

«Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии извлекли в акватории Гагры из моря тело утонувшего гражданина РФ Александра С., проживавшего в городе Альметьевск Республики Татарстан», – говорится в сообщении.

Ранее в Абхазии пропала без вести российская туристка. 51-летняя москвичка отдыхала в селе Алахадзы под Гагрой. Она переходила разлившийся после сильных дождей ручей, и поток воды снес мост вместе с туристкой.

Сухум, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»