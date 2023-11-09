Украинские дроны повредили хранилище на курском маслокомбинате

Киевский режим атаковал Суджу Курской области с помощью беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате повреждено оборудование и хранилище продукции на местном маслодельном комбинате.

Дроны сбросили кассетные боеприпасы, нанесшие немалый урон.

«Было сброшено три кассетных боеприпаса. Пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции», – написал Старовойт в телеграм-канале.

На место происшествия вызваны аварийные службы, но они ждут разрешение военных. Пока там работают саперы: один боеприпас не разорвался, сейчас его обезвреживают.

Ранее в результате украинской атаки село Гуево в Курской области осталось без света и мобильной связи. В Суджанском районе были повреждены важные сети.

Курск, Наталья Рязанова

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