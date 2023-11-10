Мошенники приспособили для обмана приложения сайтов для объявлений

Мошенники стали использовать для обмана приложения сайтов для публикации объявлений. Граждане легче попадаются на уловки злоумышленников, когда получают звонок из знакомого сервиса, рассказали специалисты ВТБ.

Многие граждане ради защиты своих данных скрывают номер телефона при публикации объявления. Потенциальные покупатели связываются с ними через приложение. Но теперь мошенники используют системы защиты для обмана, и граждане охотнее ведут разговор, ведь считают, что им звонят в связи с объявлением.

Схема состоит из двух этапов. Сначала мошенники предлагают внести задаток за товар переводом на карту и выманивают ее реквизиты. Номер карты они вводят на странице доступа к онлайн-банку и активируют опцию восстановления пароля.

«Мошенник «забалтывает» продавца и просит назвать код из СМС, якобы для подтверждения перечисления задатка. Средства мошенник не переводит и прекращает общение. Но попадает в онлайн-банк и оценивает финансовое положение «жертвы», – пояснили в ВТБ.

Следующий звонок от мошенников может поступить через несколько дней. Сообщник от имени банка или силовых ведомств сообщает о якобы подозрительных операциях со счетом и напоминает «жертве» о подозрительном звонке. Так человек проще поддается обману и помогает перевести свои деньги на якобы безопасные счета. Оттуда все деньги уходят мошенникам.

«Теперь мошенники используют усложненные схемы с мультибрендами и классифайдами. Они освоили новый канал – связь через приложения площадок для объявлений. Опасность таких звонков еще и в том, что пока от них не защищают антиспам и антимошеннические фильтры», – предупредили специалисты.

Банк России выяснил, что более трети россиян хотя бы раз сталкивались с мошенничеством, а 3,5% потеряли деньги после общения со злоумышленниками.

Москва, Наталья Рязанова

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