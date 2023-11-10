Найден пропавший на Чукотке Ан-2: экипаж и пассажир живы

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден. По предварительным данным, все три человека, которые находились на борту, – два пилота и пассажир – живы, но получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.

«Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна пешком отправился для поиска места связи, – написал глава региона в Telegram. – В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа».

Кузнецов добавил, что все пострадавшие будут транспортированы в артель старателей «Шахтер», а утром, если позволит погода, будет организован санитарный рейс.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа», выполнявший рейс Певек – прииск Полярный, перестал выходить на связь незадолго перед посадкой. На его поиски отправили спасательный вертолет, но его пришлось отозвать из-за плохой погоды. В поисковой операции задействовали группировку из шести единиц высокопроходимой техники и 11 работников артелей «Полярная» и «Шахтер».

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки воздушного судна по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Анадырь, Наталья Петрова

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