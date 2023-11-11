Силы ПВО пресекли атаку украинских дронов на Брянскую область

Над Стародубским муниципальным округом Брянской области силами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки украинской атаки при помощи БПЛА на территории Московской и Смоленской областей.
Брянск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube