Силы ПВО пресекли атаку украинских дронов на Брянскую область

Над Стародубским муниципальным округом Брянской области силами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки украинской атаки при помощи БПЛА на территории Московской и Смоленской областей.

Брянск, Наталья Петрова

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