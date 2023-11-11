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Суббота, 11 ноября 2023, 11:02 мск

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Силы ПВО пресекли атаку украинских дронов на Брянскую область

Над Стародубским муниципальным округом Брянской области силами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки украинской атаки при помощи БПЛА на территории Московской и Смоленской областей.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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