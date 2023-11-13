Украинцы вышли на улицы с требованием демобилизации

Родственники мобилизованных украинцев вышли на акции протеста в ряде регионов Украины. Митингующие потребовали вернуть мобилизованных мужей и сыновей на отдых, сообщило издание «Страна.ua».

«Преимущественно женщины и дети вышли в Одессе, во Львове, Хмельницком и Кривом Роге. На митингах стоит по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала войны находится на передовой», – говорится в материале.

В апреле на сайте президента Украины появилась петиция с требованием объявить демобилизацию. Автор отметил, что некоторые украинцы находятся на фронте более полутора лет и не понимают, когда смогут вернуться домой. Петиция набрала необходимое количество подписей. 9 ноября украинский президент подписал очередные законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года.

Как сообщал «Новый День», Вашингтон и Брюссель прорабатывают вопрос, от чего придется отказаться Киеву ради завершения конфликта с Россией. Запад осознал, что ситуация зашла в тупик: ресурсы России кажутся бесконечными, а у Украины трудности с набором солдат, в обществе начались протесты против бессрочной мобилизации.

Киев, Наталья Рязанова

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