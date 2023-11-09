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Четверг, 9 ноября 2023, 19:20 мск

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Зеленский согласился продлить сроки мобилизации и военного положения на Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые накануне Верховной радой законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться парламентские выборы, но в связи с продлением военного положения их проведение отменено. Президентская избирательная кампания на Украине также может быть отложена.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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