Зеленский согласился продлить сроки мобилизации и военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые накануне Верховной радой законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября должны были состояться парламентские выборы, но в связи с продлением военного положения их проведение отменено. Президентская избирательная кампания на Украине также может быть отложена.

Киев, Светлана Антонова

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