Вашингтон и Брюссель прорабатывают вопрос, от чего придется отказаться Киеву ради завершения конфликта, для которого стало сложно находить поддержку, пишет NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Представители США, Европы и Украины обсуждают цену мирного соглашения с Россией. Запад признал, что конфликт зашел в тупик и с дальнейшей помощью для Украины возникнут трудности. Поэтому чиновники считают, что конфликт пора заканчивать путем переговоров. Обсуждение началось в прошлом месяце во время встречи контактной группы по обороне Украины.

США обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, а ресурсы России кажутся бесконечными. У Киева трудности с набором солдат, а в обществе начались протесты против бессрочной мобилизации и смягчения требований для лиц, подлежащих призыву.

«Правительство США обеспокоено тем, насколько меньше общественного внимания привлекла Украина с тех пор, как началась война между Израилем и ХАМАС. Чиновники опасаются, что этот сдвиг может затруднить получение дополнительной помощи Киеву», – говорится в статье.

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западной прессе дали задание подготовить общественность к поражению Украины. Военное поражение Киева стало очевидным, и теперь нужно создать видимость любых причин для этого, кроме ошибок Запада.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»