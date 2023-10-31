Западной прессе дали задание подготовить общественность к поражению Украины. Такое заявление сделал военный аналитик, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«СМИ получили указание начать подготовку аудитории к неизбежности поражения Украины. Они хотят выстроить историю таким образом, чтобы снять вину с Запада», – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, пресса будет придумывать разные причины, почему у ВСУ ничего не получилось с контрнаступлением. Однако «ни одна из них не будет связана с тем, что Запад не справился со своей работой», – отметил экс-разведчик Вооруженных сил США.

Риттер отметил, что украинская армия изначально не могла победить, и это – правда. Теперь, когда военное поражение Киева стало очевидным, перед СМИ поставлена задача «защитить своего политического хозяина», – сказал эксперт.

Бывший разведчик также высказал мнение, что Западу уже надоело наблюдать за «украинским шоу», и поэтому от Зеленского скоро избавятся. «Всем надоело наблюдать за этим шоу. Его либо убьют, либо заменят», – убежден Риттер.

Накануне американская Time написала, что Зеленский чувствует себя преданным союзниками на Западе, которые оставили его без оружия для победы. В статье говорится о провальном визите украинского президента в США, проблемах в рядах ВСУ, затормозившейся мобилизации. Также в материале отмечается, что приказы о наступлении ВСУ саботируются, даже если они исходят непосредственно из Офиса президента. А сам Зеленский меж тем продолжает внушать западным союзникам веру в возможность победы Украины, что отнимает у него всю силу и энергию.

«На Банковой уверены, что саботаж элит в Украине усилится, после выхода разгромной статьи про Зеленского в Time, – пишет телеграм-канал «Резидент». – Фактически западные элиты послали сигнал, через публичную статью, которая демонстрирует начало заката звезды Зеленского на международной арене и проблем внутри страны, где решения ставки начали игнорировать военные».

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность в том, что Зеленский приготовил вертолет для побега после разгрома ВСУ. Он призвал украинцев настаивать на мирных переговорах с Россией, чтобы не потерять всю страну.

Москва, Наталья Петрова

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