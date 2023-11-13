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Понедельник, 13 ноября 2023, 12:45 мск

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В Ленобласти главу полиции по Выборгскому району задержали за миллионные взятки

Сотрудники собственной безопасности полиции Ленинградской области задержали начальника управления МВД России по Выборгскому району региона. Правоохранитель подозревается в получении взяток на 8 млн рублей за покровительство «черным» лесорубам. Об этом сообщила пресс-служба областного полицейского главка.

Задержание прошло утром 13 ноября. Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

«По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 миллионов рублей. По результатам оперативной работы УСБ Главка следователями СУ СК России в отношении начальника УМВД России возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки)», – говорится в сообщении ведомства.

Причастность начальника УМВД по Выборгскому району к коррупционной схеме правоохранители установили совместно с сотрудниками ФСБ и СК РФ в результате расследования другого дела, по которому в конце октября был задержан начальник экономической полиции Выборга. Мужчину обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он оказывал покровительство лицам, занимавшимся нелегальной вырубкой леса в Выборгском районе.

В настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к незаконным вырубкам лесов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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