Белгородский губернатор опроверг проникновение диверсантов с Украины в регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о попытке захода украинской диверсионно-разведывательной группы в регион в районе Шебекина. Ранее информация об инциденте появилась в телеграм-канале Mash.

«Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью. Еще одна фейковая информация», – заявил Гладков на утреннем совещании.

Mash сообщал, что в Шебекинском округе 13 ноября ранним утром была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая передвигалась на автомобиле УАЗ с буквой Z. Отмечалось, что в составе ДРГ было 8 человек.

Белгород, Наталья Петрова

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