ПВО сбила украинский дрон в Орловской области

Системой противоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, обошлось без пострадавших.

«Сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.

Напомним, 10 ноября средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский дрон в Ливенском районе Орловской области. При падении БПЛА никто не пострадал.

Орел, Наталья Петрова

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