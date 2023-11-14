На Байдена подали в суд за геноцид в Газе

Правозащитники подали иск против администрации президента США Джо Байдена за пособничество геноциду палестинцев в секторе Газа. Истцы заявили, что Белый дом обязан предотвращать геноцид, но только разжигает конфликт, передавая Израилю оружие.

Американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights составила иск вместе с палестинскими Международной организацией в защиту детей Палестины (DCIP) и независимой палестинской правозащитной организацией «Аль-Хак». Ответчиками по иску стали сам Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

«Иск предъявлен за то, они не смогли предотвратить разворачивающийся геноцид, хотя имели влияние на Израиль, и непосредственно способствовали развитию геноцида с помощью оружия, финансов и дипломатического прикрытия в нарушение обязанностей, закрепленных в Конвенции о геноциде 1948 года и международном праве», – говорится в сообщении организации.

Истцы подчеркнули, что Байден, Блинкен и Остин «стояли плечом к плечу» с израильским правительством, которое продолжает обстреливать жилые районы, больницы, убежища беженцев. При этом Израиль полностью блокировал анклав, лишив 2,2 млн человек доступа к воде, пище и медицинской помощи.

Правозащитники потребовали официально запретить администрации Байдена отправлять в Израиль оружие, деньги и оказывать ему дипломатическую поддержку.

Несколько десятков сотрудников госдепа США и Агентства международного развития направили в Белый дом письмо с обвинением Джо Байдена в «распространении дезинформации» о войне между Израилем и движением ХАМАС. Авторы письма потребовали признать, что Тель-Авив совершает «военные преступления в секторе Газа».

Ранее директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер подал в отставку через открытое письмо на имя генсека организации. Чиновник назвал происходящее в секторе Газа «хрестоматийным примером геноцида» и подчеркнул, что Запад не только не осуждает уничтожение мирных граждан, но поддерживает Израиль оружием, разведданными и деньгами.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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