Минобороны сообщило о перехвате дронов ВСУ в четырех российских регионах

Четыре украинских беспилотника уничтожены за ночь системой ПВО над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Об этом информирует Минобороны России. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее сегодня орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили украинский дрон на северо-западе Орловской области. По его данным, повреждений и пострадавших нет.

Кроме того, как сообщает телеграм-канал Baza, неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчаткой был обнаружен ночью в строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в поселке Сельцо. По сведениям канала, крыша цеха пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб. Пострадавших в результате падения дрона нет.

Москва, Наталья Петрова

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